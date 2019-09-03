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Αστέρας Τρίπολης: Ελεύθερη είσοδος στο φιλικό με Λεβαδειακό

Αστέρας Τρίπολης: Ελεύθερη είσοδος στο φιλικό με Λεβαδειακό

Αστέρας Τρίπολης: Ελεύθερη είσοδος στο φιλικό με Λεβαδειακό

Η ΠΑΕ Αστέρας ανακοίνωσε πως στο φιλικό με τον Λεβαδειακό θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος (04/09, 18:00).

Η ανακοίνωση:

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ την Τετάρτη (04/09, 18:00) θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό σε φιλικό παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".

Η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται από την Θύρα 3 και θα είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους.

 

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