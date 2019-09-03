Αστέρας Τρίπολης: Ελεύθερη είσοδος στο φιλικό με Λεβαδειακό

Η ανακοίνωση:
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ την Τετάρτη (04/09, 18:00) θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό σε φιλικό παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".
Η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται από την Θύρα 3 και θα είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους.
ΤΕΛΙΚΟ
AUSTRALIA 81vs
SENEGAL 68
ΤΕΛΙΚΟ
MONTENEGRO 83vs
NEW ZEALAND 93
ΤΕΛΙΚΟ
GERMANY 68vs
DOMINICAN REPUBLIC 70
ΤΕΛΙΚΟ
JAPAN 76vs
CZECH REPUBLIC 89
LITHUANIA -vs
CANADA -
BRAZIL -vs
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ -
JORDAN -vs
FRANCE -
USA -vs
TURKEY -
ANGOLA -vs
PHILIPPINES -
IVORY COAST -vs
POLAND -
KOREA REPUBLIC -vs
NIGERIA -
PUERTO RICO -vs
TUNISIA -
ΤΕΛΙΚΟ
AUSTRALIA 81vs
SENEGAL 68
ΤΕΛΙΚΟ
MONTENEGRO 83vs
NEW ZEALAND 93
ΤΕΛΙΚΟ
GERMANY 68vs
DOMINICAN REPUBLIC 70
ΤΕΛΙΚΟ
JAPAN 76vs
CZECH REPUBLIC 89
LITHUANIA -vs
CANADA -
BRAZIL -vs
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ -
USA -vs
TURKEY -
JORDAN -vs
FRANCE -
ΤΕΛΙΚΟ
FLIPKENS/ROGER-VASSE 0vs
STOSUR/RAM 2
ΤΕΛΙΚΟ
GAUFF/MCNALLY 0vs
AZARENKA/BARTY 2
ΤΕΛΙΚΟ
GAEL MONFILS 3vs
PABLO ANDUJAR-ALBA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CABAL/FARAH 2vs
HAASE/KOOLHOF 0
ΤΕΛΙΚΟ
SOCK/WITHROW 2vs
BRYAN/BRYAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
DABROWSKI/PAVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
MARIN CILIC 1vs
RAFAEL NADAL 3
ΤΕΛΙΚΟ
KICHENOK/OSTAPENKO 2vs
HSIEH/STRYCOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/DODIG 2vs
MARTIN/ATAWO 1
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/VENUS 2vs
PESCHKE/KOOLHOF 0
ΤΕΛΙΚΟ
TAYLOR TOWNSEND 1vs
BIANCA ANDREESCU 2
SERENA WILLIAMS -vs
WANG QIANG -
KRAWIETZ/MIES -vs
MAYER/SOUSA -
ELINA SVITOLINA -vs
JOHANNA KONTA -
DUAN/ZHENG -vs
MERTENS/SABALENKA -
STANISLAS WAWRINKA -vs
DANIIL MEDVEDEV -
GRANOLLERS/ZEBALLOS -vs
MARACH/MELZER -
BABOS/MLADENOVIC -vs
AZARENKA/BARTY -
ΤΕΛΙΚΟ
PERTH GLORY 1vs
NEWCASTLE JETS 1
Η ΠΑΕ Αστέρας ανακοίνωσε πως στο φιλικό με τον Λεβαδειακό θα υπάρχει ελεύθερη είσοδος (04/09, 18:00).
Η ανακοίνωση:
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ την Τετάρτη (04/09, 18:00) θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδειακό σε φιλικό παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".
Η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται από την Θύρα 3 και θα είναι ελεύθερη για τους φιλάθλους.