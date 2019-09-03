Ολυμπιακός: H παρακάμερα του διπλού (vid)

Το 2/2 έκανε ο Ολυμπιακός, αφού πέρασε νικηφόρα (0-1) από τη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ.
Δείτε την παρακάμερα που έφτιαξε η ΠΑΕ.
ΤΕΛΙΚΟ
ITALY 92vs
ANGOLA 61
ΤΕΛΙΚΟ
VENEZUELA 87vs
IVORY COAST 71
ΤΕΛΙΚΟ
TUNISIA 79vs
IRAN 67
ΤΕΛΙΚΟ
NIGERIA 81vs
ARGENTINA 94
ΤΕΛΙΚΟ
SERBIA 126vs
PHILIPPINES 67
ΤΕΛΙΚΟ
CHINA PR 76vs
POLAND 79
ΤΕΛΙΚΟ
KOREA REPUBLIC 73vs
RUSSIA 87
ΤΕΛΙΚΟ
PUERTO RICO 63vs
SPAIN 73
AUSTRALIA -vs
SENEGAL -
MONTENEGRO -vs
NEW ZEALAND -
GERMANY -vs
DOMINICAN REPUBLIC -
JAPAN -vs
CZECH REPUBLIC -
AUSTRALIA -vs
SENEGAL -
MONTENEGRO -vs
NEW ZEALAND -
GERMANY -vs
DOMINICAN REPUBLIC -
JAPAN -vs
CZECH REPUBLIC -
LITHUANIA -vs
CANADA -
BRAZIL -vs
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ -
JORDAN -vs
FRANCE -
USA -vs
TURKEY -
LIVE
TAYLOR TOWNSEND 0vs
BIANCA ANDREESCU 1
ΤΕΛΙΚΟ
FLIPKENS/ROGER-VASSE 0vs
STOSUR/RAM 2
ΤΕΛΙΚΟ
GAUFF/MCNALLY 0vs
AZARENKA/BARTY 2
ΤΕΛΙΚΟ
GAEL MONFILS 3vs
PABLO ANDUJAR-ALBA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CABAL/FARAH 2vs
HAASE/KOOLHOF 0
ΤΕΛΙΚΟ
SOCK/WITHROW 2vs
BRYAN/BRYAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
DABROWSKI/PAVIC 1
ΤΕΛΙΚΟ
MARIN CILIC 1vs
RAFAEL NADAL 3
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/DODIG 2vs
MARTIN/ATAWO 1
ΤΕΛΙΚΟ
KICHENOK/OSTAPENKO 2vs
HSIEH/STRYCOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/VENUS 2vs
PESCHKE/KOOLHOF 0
SERENA WILLIAMS -vs
WANG QIANG -
DABROWSKI/XU -vs
KUZMOVA/SASNOVICH -
ROGER FEDERER -vs
GRIGOR DIMITROV -
KRAWIETZ/MIES -vs
MAYER/SOUSA -
ELINA SVITOLINA -vs
JOHANNA KONTA -
STANISLAS WAWRINKA -vs
DANIIL MEDVEDEV -
PERTH GLORY -vs
NEWCASTLE JETS -
O Oλυμπιακός επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της ΑΕΛ και παρουσίασε την κάμερα του διπλού.
Το 2/2 έκανε ο Ολυμπιακός, αφού πέρασε νικηφόρα (0-1) από τη Λάρισα απέναντι στην ΑΕΛ.
Δείτε την παρακάμερα που έφτιαξε η ΠΑΕ.