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Επισκέφθηκε την Ακρόπολη ο Λοβέρα (pic)

Επισκέφθηκε την Ακρόπολη ο Λοβέρα (pic)

Επισκέφθηκε την Ακρόπολη ο Λοβέρα (pic)

Στην Ακρόπολη βρέθηκε ο Λοβέρα το πρωί της Δευτέρας.

Άρχισε να εξευρενεί την Αθήνα ο Λοβέρα. Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού βρέθηκε στην Ακροπολη και ανέβασε φωτογραφία.

Δείτε την ανάρτηση του.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Maxi Lovera (@maxi_lovera34) στις

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