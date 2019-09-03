Επισκέφθηκε την Ακρόπολη ο Λοβέρα (pic)

Άρχισε να εξευρενεί την Αθήνα ο Λοβέρα. Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού βρέθηκε στην Ακροπολη και ανέβασε φωτογραφία.
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ΤΕΛΙΚΟ
ITALY 92vs
ANGOLA 61
ΤΕΛΙΚΟ
VENEZUELA 87vs
IVORY COAST 71
ΤΕΛΙΚΟ
TUNISIA 79vs
IRAN 67
ΤΕΛΙΚΟ
NIGERIA 81vs
ARGENTINA 94
ΤΕΛΙΚΟ
SERBIA 126vs
PHILIPPINES 67
ΤΕΛΙΚΟ
CHINA PR 76vs
POLAND 79
ΤΕΛΙΚΟ
KOREA REPUBLIC 73vs
RUSSIA 87
ΤΕΛΙΚΟ
PUERTO RICO 63vs
SPAIN 73
AUSTRALIA -vs
SENEGAL -
MONTENEGRO -vs
NEW ZEALAND -
GERMANY -vs
DOMINICAN REPUBLIC -
JAPAN -vs
CZECH REPUBLIC -
AUSTRALIA -vs
SENEGAL -
MONTENEGRO -vs
NEW ZEALAND -
JAPAN -vs
CZECH REPUBLIC -
GERMANY -vs
DOMINICAN REPUBLIC -
LITHUANIA -vs
CANADA -
BRAZIL -vs
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ -
USA -vs
TURKEY -
JORDAN -vs
FRANCE -
LIVE
MARIN CILIC 0vs
RAFAEL NADAL 1
LIVE
KICHENOK/OSTAPENKO 0vs
HSIEH/STRYCOVA 0
LIVE
CHAN/DODIG 0vs
MARTIN/ATAWO 0
ΤΕΛΙΚΟ
FLIPKENS/ROGER-VASSE 0vs
STOSUR/RAM 2
ΤΕΛΙΚΟ
GAUFF/MCNALLY 0vs
AZARENKA/BARTY 2
ΤΕΛΙΚΟ
GAEL MONFILS 3vs
PABLO ANDUJAR-ALBA 0
ΤΕΛΙΚΟ
CABAL/FARAH 2vs
HAASE/KOOLHOF 0
ΤΕΛΙΚΟ
SOCK/WITHROW 2vs
BRYAN/BRYAN 0
ΤΕΛΙΚΟ
MATTEK-SANDS/MURRAY 2vs
DABROWSKI/PAVIC 1
TAYLOR TOWNSEND -vs
BIANCA ANDREESCU -
CHAN/VENUS -vs
PESCHKE/KOOLHOF -
DABROWSKI/XU -vs
KUZMOVA/SASNOVICH -
ROGER FEDERER -vs
GRIGOR DIMITROV -
KRAWIETZ/MIES -vs
MAYER/SOUSA -
SERENA WILLIAMS -vs
WANG QIANG -
ELINA SVITOLINA -vs
JOHANNA KONTA -
STANISLAS WAWRINKA -vs
DANIIL MEDVEDEV -
PERTH GLORY -vs
NEWCASTLE JETS -
Στην Ακρόπολη βρέθηκε ο Λοβέρα το πρωί της Δευτέρας.
Άρχισε να εξευρενεί την Αθήνα ο Λοβέρα. Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού βρέθηκε στην Ακροπολη και ανέβασε φωτογραφία.
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