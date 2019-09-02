ΑΕΚ: «Εδώ που θα στεγαστούν τα όνειρά μας» (pic)

Στουτγκάρδη - Μπόχουμ με αμέτρητες αγορές και σούπερ αποδόσεις στη Vistabet.gr.
Η ΑΕΚ ανάρτησε στα social media μια φωτογραφία από το στέγαστρο της Αγιά Σοφιάς και έγραψε: «Εδώ που θα στεγαστούν τα όνειρά μας».
ΤΕΛΙΚΟ
ITALY 92vs
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TUNISIA 79vs
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DOMINICAN REPUBLIC -
JAPAN -vs
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CHAN/DODIG 2vs
OLARU/SKUGOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
DOMINIK KOEPFER 1vs
DANIIL MEDVEDEV 3
ΤΕΛΙΚΟ
GRANOLLERS/ZEBALLOS 2vs
RAM/SALISBURY 1
ΤΕΛΙΚΟ
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MARTIN/ATAWO 2
ΤΕΛΙΚΟ
MELICHAR/SOARES 0vs
MATTEK-SANDS/MURRAY 2
ΤΕΛΙΚΟ
CARTER/WITHROW 0vs
DABROWSKI/PAVIC 2
ΤΕΛΙΚΟ
ELINA SVITOLINA 2vs
MADISON KEYS 0
ΤΕΛΙΚΟ
NOVAK DJOKOVIC 0vs
STANISLAS WAWRINKA 1
PAVLYUCH./SEVASTOVA -vs
DUAN/ZHENG -
DONNA VEKIC -vs
JULIA GOERGES -
MARACH/MELZER -vs
KECMANOVIC/RUUD -
NAOMI OSAKA -vs
BELINDA BENCIC -
BABOS/MLADENOVIC -vs
KALINSKAYA/PUTINTSEV -
GAUFF/MCNALLY -vs
AZARENKA/BARTY -
ANDREY RUBLEV -vs
MATTEO BERRETTINI -
ALEXANDER ZVEREV -vs
DIEGO SCHWARTZMAN -
CABAL/FARAH -vs
HAASE/KOOLHOF -
SOCK/WITHROW -vs
BRYAN/BRYAN -
FLIPKENS/ROGER-VASSE -vs
STOSUR/RAM -
KRISTIE AHN -vs
ELISE MERTENS -
CHAN/DODIG -vs
MARTIN/ATAWO -
KICHENOK/OSTAPENKO -vs
HSIEH/STRYCOVA -
CHAN/VENUS -vs
PESCHKE/KOOLHOF -
MATTEK-SANDS/MURRAY -vs
DABROWSKI/PAVIC -
GAEL MONFILS -vs
PABLO ANDUJAR-ALBA -
Μια νέα φωτογραφία από το στέγαστρο που τοποθετείται στην Αγιά Σοφιά έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΕΚ.
Στουτγκάρδη - Μπόχουμ με αμέτρητες αγορές και σούπερ αποδόσεις στη Vistabet.gr.
Η ΑΕΚ ανάρτησε στα social media μια φωτογραφία από το στέγαστρο της Αγιά Σοφιάς και έγραψε: «Εδώ που θα στεγαστούν τα όνειρά μας».