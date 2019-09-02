Καρεμπέ: «Τίποτα δεν είναι εύκολο» (pic)

Το ποστάρισμα του Κριστιάν Καρεμπέ:
«Τίποτα δεν είναι εύκολο... πίσω στα βασικά και στις αρχές μας... Νίκη!, έγραψε ο Γάλλος στο λογαριασμό του στο Instagram.
ΤΕΛΙΚΟ
CANADA 92vs
AUSTRALIA 108
ΤΕΛΙΚΟ
NEW ZEALAND 94vs
BRAZIL 102
ΤΕΛΙΚΟ
TURKEY 86vs
JAPAN 67
ΤΕΛΙΚΟ
DOMINICAN REPUBLIC 80vs
JORDAN 76
ΤΕΛΙΚΟ
SENEGAL 47vs
LITHUANIA 101
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛAΔΟΣ 85vs
MONTENEGRO 60
ΤΕΛΙΚΟ
FRANCE 78vs
GERMANY 74
ΤΕΛΙΚΟ
CZECH REPUBLIC 67vs
USA 88
ITALY -vs
ANGOLA -
VENEZUELA -vs
IVORY COAST -
TUNISIA -vs
IRAN -
NIGERIA -vs
ARGENTINA -
ITALY -vs
ANGOLA -
TUNISIA -vs
IRAN -
NIGERIA -vs
ARGENTINA -
SERBIA -vs
PHILIPPINES -
CHINA PR -vs
POLAND -
PUERTO RICO -vs
SPAIN -
KOREA REPUBLIC -vs
RUSSIA -
VENEZUELA -vs
IVORY COAST -
LIVE
DOMINIK KOEPFER 1vs
DANIIL MEDVEDEV 3
LIVE
GRANOLLERS/ZEBALLOS 1vs
RAM/SALISBURY 1
LIVE
ELINA SVITOLINA 1vs
MADISON KEYS 0
ΤΕΛΙΚΟ
CHAN/DODIG 2vs
OLARU/SKUGOR 0
ΤΕΛΙΚΟ
SPEARS/BOPANNA 0vs
MARTIN/ATAWO 2
ΤΕΛΙΚΟ
MELICHAR/SOARES 0vs
MATTEK-SANDS/MURRAY 2
ΤΕΛΙΚΟ
CARTER/WITHROW 0vs
DABROWSKI/PAVIC 2
NOVAK DJOKOVIC -vs
STANISLAS WAWRINKA -
DONNA VEKIC -vs
JULIA GOERGES -
MARACH/MELZER -vs
KECMANOVIC/RUUD -
ANDREY RUBLEV -vs
MATTEO BERRETTINI -
ALEXANDER ZVEREV -vs
DIEGO SCHWARTZMAN -
SOCK/WITHROW -vs
BRYAN/BRYAN -
FLIPKENS/ROGER-VASSE -vs
STOSUR/RAM -
KRISTIE AHN -vs
ELISE MERTENS -
KICHENOK/OSTAPENKO -vs
HSIEH/STRYCOVA -
CHAN/VENUS -vs
PESCHKE/KOOLHOF -
GAEL MONFILS -vs
PABLO ANDUJAR-ALBA -
Μετά τη δύσκολη νίκη στη Λάρισα, ο Κριστιάν Καρεμπέ έστειλε το δικό του μήνυμα.
Το ποστάρισμα του Κριστιάν Καρεμπέ:
«Τίποτα δεν είναι εύκολο... πίσω στα βασικά και στις αρχές μας... Νίκη!, έγραψε ο Γάλλος στο λογαριασμό του στο Instagram.