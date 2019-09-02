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Καρεμπέ: «Τίποτα δεν είναι εύκολο» (pic)

Καρεμπέ: «Τίποτα δεν είναι εύκολο» (pic)

Καρεμπέ: «Τίποτα δεν είναι εύκολο» (pic)

Μετά τη δύσκολη νίκη στη Λάρισα, ο Κριστιάν Καρεμπέ έστειλε το δικό του μήνυμα.

Το ποστάρισμα του Κριστιάν Καρεμπέ:

«Τίποτα δεν είναι εύκολο... πίσω στα βασικά και στις αρχές μας... Νίκη!, έγραψε ο Γάλλος στο λογαριασμό του στο Instagram.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nothing is easy...back to our fundamentals and principles... Victory!!!

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christian Karembeu (@christiankarembeu98) στις

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