Πρωταθλητής στο Instagram για τον Ιούλιο ο Ολυμπιακός (pic)

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέγραψαν συνολικά 2,91 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις στο Instagram αφήνοντας πολύ πίσω τους τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ολοκλήρωσε τον μήνα με 1,99 εκατομμύρια interactions.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η ΑΕΚ με 1,7 εκατ. interactions, ενώ στην τέταρτη και πέμπτη θέση ήταν ο Παναθηναϊκός και ο Άρης αντίστοιχα με 672.000 και 353.000 interactions.

TOP 5 most popular greek football clubs ranked by total interactions on #instagram during july 2019

1.@olympiacos_org

2.@PAOK_FC

3.@AEK_FC_OFFICIAL

4.@paofc_

5.@ARIS__FC pic.twitter.com/ddEXCep3Ul

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) August 3, 2019