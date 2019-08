Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ επιβεβαίωσε το τέλος της διαδικασίας αγοράς εισιτηρίων διαρκείας (απομένουν μόνο ελάχιστα διαρκείας που αφορούν τους ανέργους και θα κληρωθούν στα τέλη Αυγούστου) για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

«Sold Out στα εισιτήρια διαρκείας. Ετοιμαστείτε για την εμπειρία της Τούμπας»», αναφέρει χαρακτηριστικά στο «τιτίβισμά» της η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Τα 22.000 εισιτήρια διαρκείας αποτελούν νέο ρεκόρ διάθεσης για τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Season Tickets are Sold Out. Get ready for the Toumba Experience... #PAOK #TheFutureIsHere #OwnTheTop pic.twitter.com/PJoxLA3UxS

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) August 2, 2019