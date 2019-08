ΟΦΗ: Οι ευχές στον «μαχητή» της ζωής, Νικόλα (pic)

Έναν μήνα συμπλήρωσε σήμερα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ ένας από τους πιο ένθερμους φιλάθλους της ομάδας μας. Ο μικρός Γιώργος είναι ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ μαχητής και συνεχίζει τον δικό του αγώνα, παίρνοντας δύναμη απ' τους γονείς του! Η φανέλα του ΟΦΗ βρίσκεται πάντα δίπλα του, σε περίοπτη θέση, για να του θυμίζει ότι σε λίγο καιρό όλα αυτά θα αποτελούν παρελθόν. Θα ξαναφορέσει τα ασπρόμαυρα και θα δει από την εξέδρα την αγαπημένη του ομάδα! Γιώργο είμαστε όλοι στο πλευρό σου! Σε περιμένουμε στο γήπεδο!!!

