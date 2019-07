Ο Κοτσόλης συνάντησε τον Χένρικσεν και θυμήθηκαν τα παλιά! (pic)

Τηρώντας την παράδοση κάθε καλοκαιριού δείπνησα παρεα με την οικογένεια Χένρικσεν και τους φίλους τους!Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφέρω πολλά για την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής αλλά θα σταθώ στον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του που τον έκαναν αγαπητό σε όλο τον φίλαθλο κόσμο.Ρενε να είμαστε καλά και να βρισκόμαστε κάθε χρόνο!Σειρα μου τώρα στην Κοπεγχάγη!One more year we managed to continue the “tradition” of meeting each other every summer...Dining with Henriksen family and their friends!I don’t think it’s necessary to mention a lot about his football career but I would like to emphasize on his character and personality which made him totally “accepted” and beloved by all the fans no matter which team they support!Rene now it’s my turn to visit Copenhagen! #panathinaikos #panathinaikosfc#football#athens

