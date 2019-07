Αναχωρεί για Ολλανδία ξανά ο ΠΑΟΚ (pic)

Στις 10.15 οι νταμπλούχοι αναχωρούν από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Ντίσελντορφ της Γερμανίας και από εκεί οδικώς για το Χορστ της Ολλανδίας. Στην Ολλανδία ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει για σχεδόν 10 ημέρες, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης (18/7) θα υπάρξει η πρώτη προπόνηση.

Μαζί με την αποστολή θα βρίσκονται - όπως είναι γνωστό - ο αρχηγός του Δικεφάλου του Βορρά, Αντελίνο Βιεϊρίνια, καθώς και ο Μαουρίσιο, οι οποίοι θα ακολουθήσουν προγράμματα αποθεραπείας μαζί με την ομάδα.

#TheLeader is here and ready to... fly! Let's Preseason Part begin! #PAOK #football #OwnTheTop pic.twitter.com/xtvTi7Miaq

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) July 18, 2019