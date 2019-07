Ο ισχυρός άνδρας των Ολυμπιακού & Φόρεστ ήταν στο δείπνο των δύο ομάδων σε γνωστό εστιατόριο στο Μικρολίμανο.

Οικογενειακό δείπνο για Ολυμπιακό και Νότιγχαμ, από τον κ. Μαρινάκη, πριν το Θρυλικό φιλικό της Τρίτης στο Καραϊσκάκη! / Olympiacos’ and @NFFC ’s family #dinner , hosted by Mr. Marinakis, before Tuesday’s legendary #friendly match at Karaiskakis stadium! #olympiacos #NFFC #family pic.twitter.com/gsXrfEYna1

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης χαιρέτησε τους παίκτες των Ολυμπιακού και Φόρεστ. Επίσης κάθησε στο ίδιο τραπέζι με τους δύο προπονητές, Πέδρο Μαρτίνς και Σαμπρί Λαμουσί και τα είπαν.

The #NFFC and @olympiacos_org squads were joined by owner Evangelos Marinakis for a meal ahead of Tuesday’s friendly match. pic.twitter.com/CL3M2yU6iO

— Nottingham Forest FC (@NFFC) July 14, 2019