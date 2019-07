Κόπα ΄Άφρικα με αμέτρητες αγορές και σούπερ αποδόσεις στη Vistabet.gr.

To Fivethirtyeight.com είναι ένα site που ειδικεύεται σε μετρήσεις και δημοσκοπήσεις. Για να πραγματοποιηθούν αυτές οι μετρήσεις, χρησιμοποιούνται διάφοροι αλγόριθμοι. Μια από τις μετρήσεις που «τρέχει» είναι το Global Club Soccer Rankings.

Σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που έχουν αναπτύξει οι Αμερικανοί, μπορεί μετά από κάθε αγώνα να υπολογίζεται με ακρίβεια η κατάταξη κάθε μιας από τις 636 ομάδες παγκοσμίως που συμμετέχουν στις μετρήσεις. Μετά το σημερινό update ο Ολυμπιακός είναι 9ος ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην 22η θέση και η ΑΕΚ στην θέση Νο88.

Manchester City top FiveThirtyEight's Global Power Index.

Manchester United came in at 34th. pic.twitter.com/OptAfPbciv

— ESPN FC (@ESPNFC) July 14, 2019