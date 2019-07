Η Φόρεστ θα παίξει επί ελληνικού εδάφους με τον Ολυμπιακό στις 16 Ιουλίου στο Καραϊσκάκη και με τον Ατρόμητο. Δύο φιλικά δηλαδή.

Η αποστολή των Άγγλων που έφτασαν ήδη στον Ρέντη:

Κίπερ: Μούριτς, Παντιλίμον και Σμιθ.

Αμυντικοί: Κας, Νταρίκβα, Ντόσον, Φιγκεϊρέδο, Μιλόσεβιτς, Ριμπέιρο, Ρίτσαρντσον, Ρόμπινσον & Γουόραλ.

Μέσοι: Άπια, Έντσερ, Μπρέναν Τζόνσον, Όσμπορν, Άλφα Σεμέδο, Σίλβα, Γουότσον & Γιάκομπ.

Φορ: Αντομάχ, Αμεόμπι, Γκράμπαν, Λόλει, Μάιτεν & Τάιλερ Γουόκερ.

