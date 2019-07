ΟΦΗ: Φελίπε Σόουζα Φερέιρα 4ετίας με τη... βούλα (pic)

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ανακοινώνει την μεταγραφή του Φελίπε Σόουζα Φερέιρα @fsf_98 από την Curico Unido για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός ήρθε στην ομάδα μας ως δανεικός τον προηγούμενο Ιανουάριο και μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να ξεχωρίσει με την απόδοσή του, αποτελώντας μια από τις βασικές επιλογές του τεχνικού επιτελείου στην προσπάθεια του ΟΦΗ για παραμονή στην κατηγορία. Συνολικά φόρεσε 11 φορές τη φανέλα της ομάδας μας στο πρωτάθλημα και μέτρησε 908 αγωνιστικά λεπτά, πετυχαίνοντας ένα γκολ στην κρίσιμη αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό. Ο ΟΦΗ ήρθε σε συμφωνία με την Curico Unido για τη μεταγραφή του Φερέιρα Σόουζα, ο οποίος θα ανήκει στην ομάδα μας ως το καλοκαίρι του 2023. #oficrete #oficretefc #ofifc #superleague #superleaguegreece #greece #football #crete #ferreira

