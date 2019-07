Η αποστολή του @oficrete για το βασικό στάδιο προετοιμασίας που θα γίνει στην Ολλανδία από 11/7 έως 31/7_______ Our squad list for the pre-season from 11/7 to 31/7! #ofifcpreseason2019 #oficrete #oficretefc #ofifc #crete #greece #football #greece

A post shared by OFI Crete F.C. (@oficrete) on Jul 10, 2019 at 7:50am PDT