Ο Έλληνας τερματοφύλακας αποτελεί το πιο πρόσφατο μεταγραφικό απόκτημα για τον Ολυμπιακό , που πρόσθεσε στο ρόστερ τους τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.

Έτσι, έπειτα από τέσσερα χρόνια στα «ασπρόμαυρα», ο Σιαμπάνης «ντύθηκε» στα «ερυθρόλευκα» και μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του, πόζαρε στον φακό με τη νέα του φανέλα στα γραφεία του συλλόγου.

Μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού ο Μάριος Σιαμπάνης! / Marios Siampanis is now a member of the Olympiacos family! #olympiacos #welcome #MariosSiampanis #WelcomeSiampanis pic.twitter.com/x3gg6NQqPS

