Οι στιγμές που σημάδεψαν την περσινή αγωνιστική σεζόν, τα γκολ που οδήγησαν τον ΠΑΟΚ αρχικά στην κατάκτηση του αήττητου πρωταθλήματος και στη συνέχεια στην κατάκτηση του κυπέλλου, οι πρωταγωνιστές, τα πρόσωπα, μέσα σ’ ένα εντυπωσιακό βίντεο!

Ο νταμπλούχος ΠΑΟΚ ξεκινάει σήμερα το απόγευμα τη νέα σεζόν, με νέους στόχους και όνειρα για νέες επιτυχίες και ακόμη περισσότερους τίτλους.

«Νέα σεζόν, μεγαλύτερες προκλήσεις», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Let's kick off season 2019-20. Are you ready for more? #OwnTheTop #TheFutureIsHere #PAOK pic.twitter.com/4TbBQsTIsx

