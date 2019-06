Ντάγκλας: Ενας ακόμη Βραζιλιάνος για τον ΠΑΟΚ… (pic)

Το όνομα του Ντάγκλας Αουγκούστο έφερε στο προσκήνιο ένας Πορτογάλος δημοσιογράφος, ο οποίος πριν από λίγο έγραψε στο twitter:

«Ο Ντάγκλας, μέσος της Κορινθίας που έπαιξε δανεικός στη Μπαίια, έχει προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ. Η προσφορά του ελληνικού συλλόγου ανέρχεται γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ (21,8 εκατομμύρια Ρεάλ Βραζιλίας). Η «Timão» θέλει να πουλήσει το 85% των δικαιωμάτων του παίκτη, για τον οποίο ενδιαφέρεται επίσης η Ναντ, και να διατηρήσει το 15%».

Ο 23χρονος χαφ γεννήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, έμαθε τα μυστικά της μπάλας στις ακαδημίες της Φλουμινένσε, αγωνίζεται κυρίως ως κεντρικός μέσος, ενώ έχει παίξει και ως αμυντικό χαφ, με τον δανεισμό του Μπαία από τον περασμένο Δεκέμβριο να τον φέρνει σε μόλις 9 αγώνες στο γήπεδο.

— Bruno Andrade (@brunoandrd) 24 Ιουνίου 2019