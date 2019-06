Δεν θα ξεχάσω ποτέ όλες τις στιγμές που έζησα στην ομάδα αυτά τα 7 χρόνια... όλα όσα έχουν συμβεί όμορφα και άσχημα κάτι μου έμαθαν στο ποδόσφαιρο και στην ζωή μου!Να διευκρινίσω κάτι: Έζησα τον σύλλογο απ την θέση του 4ου,του 3ου,του 2ου και του 1ου τερματοφύλακα σταδιακά χωρίς να παραπονεθώ για κάτι και ποτέ μα ποτέ δεν έβαλα τον εαυτό μου πάνω από την ομάδα, ήμουν αφοσιωμένος 100% εδώ και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ΚΑΝΕΙΣ...οπως ΚΑΝΕΙΣ δεν μπορεί να αμφισβητήσει τον επαγγελματισμό μου και το ποσο έχω μάθει να δουλεύω...Θελω να Ευχαριστήσω τον κ.Μαρινακη για την στήριξη του όλα αυτά τα χρόνια...Ευχαριστώ μέσα απ την καρδιά μου τον κόσμο της ομάδας που ακόμα και στα δύσκολα με βοήθησε και έλαβα μόνο αγάπη!Ευχαριστώ όλους τους προπονητές,τους αναλυτές,τους γυμναστές και τους συμπαίκτες που συνεργάστηκα! Ευχαριστώ τους φυσικοθεραπευτές,τον γιατρό, τους φρόντιστες και όλους τους ανθρώπους που ήταν στο ρεντη κάθε μέρα και δεν μας έλειπε τιποτα!αντιο Ολυμπιακέ μου

