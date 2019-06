Το ματς έγινε κεκλεισμένων των Θυρών στην Καλλιθέα και ήταν προπονητικού χαρακτήρα. Σαν ένα... ξεμούδιασμα για τους Πειραιώτες εν μέσω των πρώτων σκληρών προπονήσεων, οι οποίοι φιλοξένησαν τη Βιτορούλ στις εγκαταστάσεις τους στον Ρέντη και είχαν και επαφές με τους ανθρώπους του ρουμανικού συλλόγου. Ο Ολυμπιακός στο α' μέρος προηγήθηκε με 2-0 με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν σε 2-1. Οι Πειραιώτες πήραν μετά ξανά προβάδισμα με 3-1 για να λήξει το ματς 3-2.

Οι Μάνος (28′), Ποντένσε (30′) και Γκιγιέρμε (59′) σκόραραν για τους Πειραιώτες. Ο Ποντένσε μάλιστα με εξαιρετική ατομική ενέργεια και περνώντας τους αντιπάλους του και ο Γκιγιέρμε με σουτάρα.

Ο Μαρτίνς ξεκίνησε με τέσσερις παίκτες από τα τμήματα υποδομής και έναν ποδοσφαιριστή που προέρχεται από την Ακαδημία της ομάδας, τον Θανάση Ανδρούτσο. Στο α' μέρος οι Βούκοβιτς και Αβραάμ ήταν οι στόπερ ενώ ο Ιγκόρ Σίλβα ήταν δεξιός μπακ όσο χρησιμοποιήθηκε. Ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής, απείλησε αρχικά στο 7′ με κεφαλιά του Παπαδόπουλου και έξι λεπτά αργότερα ο Ποντένσε νικήθηκε στο τετ α τετ με τον Τορντάι. Στο 19′ ο Ποντένσε επιχείρησε το σουτ από τα δεξιά, χωρίς να βρει στόχο και στο 26′ ο Μαρίνος, μετά από έξοχη ατομική ενέργεια βρέθηκε σε θέση βολής, στέλνοντας την μπάλα λίγα εκατοστά πάνω από το δοκάρι. Η υπεροχή του Ολυμπιακού καρποφόρησε στο 28′, όταν ο Μάνος έκλεψε έξω από την περιοχή και με πλασέ έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας, γράφοντας το 1-0. Η ομάδα των Πειραιωτών διπλασίασε τα τέρματα της στο 30′ με τον Ποντένσε να φεύγει από τη μεσαία γραμμή με έξοχη προσποίηση και αφού έφτασε μέχρι τη γραμμή της μικρής περιοχής πλάσαρε εκπληκτικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Η Βιτορούλ μείωσε σε 2-1 στο 32′, με τον Γκανέα να αξιοποιεί με προβολή τη σέντρα του Τούκαλιουτς από τα δεξιά. Στην συνέχεια στο 39′ ο Σολδάνο γύρισε από τα αριστερά, ο Μάνος βρήκε την μπάλα, αλλά ο Γκρόσου με προβολή πάνω στη γραμμή έσωσε τους Ρουμάνους. Ο Έλληνας επιθετικός άγγιξε το 3-1 και στο 41′. Συγκεκριμένα ο Μαρίνος γύρισε από αριστερά, ο Μάνος στόπαρε και με γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σουτ του Καλτσάν από τα δεξιά της περιοχής.

Στο δεύτερο μέρος ο κ. Μαρτίνς άλλαξε τα 10/11 της ομάδας, αφήνοντας μέσα μόνο τον Τζολάκη. Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα του Ολυμπιακού έκαναν οι Κάιπερς, Μπρούνο (σ.σ. έπαιξε κυρίως ως εξτρέμ) και Μπα, οι οποίοι μαζί με τους Τοροσίδη (σ.σ. αγωνίστηκε ως στόπερ), Τσιμίκα, Ιγκόρ, Σουρλή, Γκιγιέρμε, Βοΐλη και Γκερέρο χρησιμοποιήθηκαν στο δεύτερο 45λεπτο από τον προπονητή τους. Παρά τις πολλές αλλαγές ο Ολυμπιακός είχε ρυθμό στο παιχνίδι του και στο 54′ είχε καλή στιγμή με την κεφαλιά του Βοΐλη. Ότι δεν μπόρεσε να κάνει ο νεαρός επιθετικός, το έκανε ο Γκιγιέρμε στο 59′ με σουτ έξω από την περιοχή. Η φάση ξεκίνησε με σπουδαία ατομική ενέργεια του Μπρούνο και συνεχίστηκε με τακουνάκι του Βοΐλη.

Μετά το 3-1 το σύνολο του Χάτζι ανέβηκε πιο ψηλά και στο 60′ ο Τζολάκης έδιωξε σε κόρνερ το φάουλ του Ιάνκου. Στο 65′ οι Ρουμάνοι έφτασαν στο 3-2 με τον Ντε Νόογιερ να γυρίζει από τα αριστερά και τον Ιάνκου αυτήν την φορά να βρίσκει στόχο με κοντινό πλασέ. Στο 76′ ο Κάιπερς επιχείρησε το σουτ από τα αριστερά της περιοχής, με την μπάλα να καταλήγει άουτ. Οι Ρουμάνοι... απάντησαν στo 82′ με τον Ιάκομπ, αλλά ο Στουρνάρας που είχε πάρει τη θέση του Τζολάκη δύο λεπτά νωρίτερα, επενέβη σωτήρια. Στα εναπομείναντα λεπτά οι δύο ομάδες είχαν από μία καλή στιγμή για να σκοράρουν. Ο Ντε Νόογιερ στο 89′ σημάδεψε το δοκάρι και στο επόμενο λεπτό ο Γκερέρο νικήθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα στο τετ α τετ.

Ολυμπιακός (Μαρτίνς): Τζολάκης, Γιάννης Μασούρας, Παπαδόπουλος, Βούκοβιτς, Μαρτίνης, Ξενιτίδης, Ανδρούτσος, Μαρίνος, Ποντένσε, Σολδάνο & Μάνος.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν: Τζολάκης (80′ Στουρνάρας), Τοροσίδης, Σουρλής, Τσιμίκας, Γκιγιέρμε, Μπα, Γκερέρο, Μπρούνο, Κάιπερς, Βοΐλης και Σίλβα.

Βιτορούλ (Χάτζι): Τορντάι, Κούιπερς, Μλάντεν, Τίρου, Γκρόσου, Βίνα, Μαλαέλε, Ατσίμ, Ντε Ολιβέιρα, Καλτσάν και Γκανέα.

Επίσης έπαιξαν και οι: Κολοκάρου, Μπουζμπούτσι, Ντε Νόογιερ, Μάταν, Ιάνκου, Τιρτσοβεάνου, Ιάκομπ, Κεϊτά, Ποπέσκου, Λέκα, Τούκαλιουτς, Ντανουλεάσα, Ίλιε, Αρτεάν, Χούρι, Χαλέπ και Μπίρζου.

Our first friendly game comes to an end!@olympiacos_org 3 - 2 #ViitorulFC

Always focussed on youth development, our first ‘11’ included two players born in 2002 and 2003 respectively.

‘34 George Ganea & ‘61 Gabi Iancu https://t.co/z5PSoaSwcQ pic.twitter.com/RA4iEmEaxR

— Viitorul FC (@ViitorulFC) 19 Ιουνίου 2019