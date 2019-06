Δείτε πιο κάτω το βίντεο...

Checking in with the families, scanning the latest on social media, and making sure a smile is always on our faces.

This is how we take a break right before the technical meeting

⁣#VFCInPregatire #viitorulsuntemnoi #cantonament pic.twitter.com/OerQjTg93c

— Viitorul FC (@ViitorulFC) 19 Ιουνίου 2019