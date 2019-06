Ο 22χρονος Φιορίν Ντουρμισάι προέρχεται από μία σεζόν με τον Πανιώνιο όπου είχε 33 ματς με 11 γκολ και 1 ασίστ. Πρόκειται για έναν πολλά υποσχόμενο και ταλαντούχο επιθετικό που το τελευταίο διάστημα είναι και στις κλήσεις της Εθνικής μας ομάδας.

Ο νεαρός Βέλγος φορ, Ούγκο Κάιπερς, ήταν η άλλη προσθήκη που επίσης ανακοινώθηκε. Δείτε πιο κάτω τα ποσταρίσματα της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τους παίκτες.

Φιορίν Ντουρμισάι καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Fjorin Durmishaj welcome to Olympiacos FC! #olympiacos #welcome #FjorinDurmishaj #WelcomeDurmishaj pic.twitter.com/ZMgODUcwpA

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) June 18, 2019