Το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας για τη νέα σεζόν θα δώσει την Τετάρτη (19/06) ο Ολυμπιακός.Α

Αντίπαλος του η Βιτορούλ, με τους Ρουμάνους να ανεβάζουν φωτογραφία από την προπόνησή τους, γράφοντας «Όλοι χαμογελούν πριν από το φιλικό με τον Ολυμπιακό».

All smiles before the friendly game against @olympiacos_org

#ViitorulSuntemNoi pic.twitter.com/Ep3ek1vdXn

— Viitorul FC (@ViitorulFC) 17 Ιουνίου 2019