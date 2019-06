Καλές οι διακοπές, αλλά ακόμα καλύτερη η δουλειά ενόψει των υποχρεώσεων με τη νέα του ομάδα. Κάπως έτσι θα σκέφτηκε και ο Ματιέ Βαλμπουενά, με τον Γάλλο εξτρέμ ναι μεν να απολαμβάνει τις διακοπές του στα ελληνικά νησιά, αλλά από την άλλη να μην ξεχνάει και την προετοιμασία, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβασε ο ίδιος.

Off in Greece, already preparing the next season #hardwork #Mykonos pic.twitter.com/Ifos2qTTMb

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) June 16, 2019