Αναλυτικά όσα αναφέρει το επίσημο σάιτ του ΠΑΟΚ:

«Σε περίπτωση που είχατε απορία, ναι, το… αδιανόητο γκολ του Αντελίνο Βιεϊρίνια κόντρα στον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα της Super League Σουρωτή, αναδείχθηκε Regency Casino Best Goal of the Season μέσα από τη δική σας ψήφο.

Ένα πέναλτι και το απευθείας φάουλ στον περσινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Αυτή ήταν η συγκομιδή του αρχηγού στον τομέα του σκοραρίσματος στον πρώτο 1,5 χρόνο από την επιστροφή του στην ομάδα μέχρι τον Γενάρη του 2019.

Η μετατόπισή του στα άκρα της άμυνας και μάλιστα στην αριστερή πλευρά δεν του επέτρεπε να ξεδιπλώσει το επιθετικό του ταλέντο με ευκολία. Όταν όμως η ανάγκη για γκολ έγινε επιτακτική και το σύνολο του Ράζβαν Λουτσέσκου έπρεπε να βρει λύσεις τότε… εμφανίστηκε. Με συνεχόμενα κρίσιμα γκολ συνέβαλε τα μέγιστα στην πορεία προς το νταμπλ. Ένα, όμως, ήταν εκείνο που ξεχώρισε.

Το παιχνίδι στο Αγρίνιο δεν πήγαινε καλά. Ο Παναιτωλικός από το πουθενά βρέθηκε να προηγείται στο σκορ με 1-0 και ο ΠΑΟΚ ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Εκεί ήταν που μίλησε η κλάση του αρχηγού. Η μπάλα έφτασε σ’ αυτόν, κοντρόλαρε με το στήθος και χωρίς δεύτερη σκέψη εξαπέλυσε ένα απίθανο σουτ που κατέληξε στα δίχτυα.

Αυτό ήταν το γκολ που ώθησε την ομάδα στην ανατροπή, καθώς λίγο αργότερα ο Μάτος χάρισε το τρίποντο στον Δικέφαλο.

Αναμφίβολα το τέρμα του #TheLeader ήταν μία από τις στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη όλων όσων τις έζησαν.

Στην ψηφοφορία για το Regency Casino Best Goal of the Season ο Αντελίνο Βιεϊρίνια συγκέντρωσε το 61,63% των ψήφων του κοινού και χάρισε στον αρχηγό το νταμπλ στους ατομικούς τίτλου μετά την κατάκτηση και του 11888 MVP of the Season.

Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων βρέθηκε ο Τσούμπα Άκπομ και το ανάποδο ψαλίδι του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που έμελλε να είναι αυτό που θα σηματοδοτήσει το πρώτο νταμπλ της ιστορίας της ομάδας, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε το απευθείας φάουλ του Βιεϊρίνια κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη».