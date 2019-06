Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 @oficrete συμμετέχει δυναμικά στα "Sports Marketing Awards 2019". Ο Εμπορικός Διευθυντής της ομάδας μας, κ. Λεωνίδας Παπαβασιλάκης @leonpapavasilakis αποτελεί μέλος της κριτικής επιτροπής των φετινών βραβείων, μεταξύ κορυφαίων ονομάτων από το χώρο του αθλητισμού, όπως ο Άγγελος Χαριστέας, ο Σπύρος Γιαννιώτης, ο Νίκος Λεπενιώτης (Εμπορικός Δ/ντής ΚΑΕ Ολυμπιακός), ο Μιχάλης Λάιος (Εμπορικός Δ/ντής ΚΑΕ Παναθηναϊκός), ο Ιωάννης Ντζούφρας (Καθηγητής στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Διάσημοι αθλητές, εκπρόσωποι Ομοσπονδιών, υψηλόβαθμα στελέχη από κορυφαία brands και αθλητικούς συλλόγους Sports Marketing specialists, αλλά και καταξιωμένοι δημοσιογράφοι συνθέτουν την κριτική επιτροπή των Sports Marketing Awards 2019, σε μια χρονιά στην οποία ο ΟΦΗ θα έχει τη δική του ξεχωριστή παρουσία. Δεν αποκλείεται μάλιστα και μια υποψηφιότητα - έκπληξη της ομάδας μας! Τα Sports Marketing Awards επιστρέφουν για 3η χρονιά προκειμένου να αναδείξουν και να διαδώσουν τις καλύτερες πρακτικές στο Marketing και την Επικοινωνία του εγχώριου αθλητικού οικοσυστήματος. #SportsMarketingAwards #oficrete #oficretefc #ofifc #papavasilakis #superleague #superleaguegreece #football #greece #crete #marketing #sportsmarketing

