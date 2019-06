Ο Σέρτζιο Ολιβέιρα κλείνει σήμερα τα 27 του χρόνια και στον ΠΑΟΚ, τόσο η ομάδα, όσο και ο αρχηγός της, Αντρέ Βιεϊρίνια, δεν ξέχασαν τα γενέθλια του Πορτογάλου μέσου.

Οι «ασπρόμαυροι» σε συνεργασία με την διαδικτυακή πλατφόρμα του Dugout δημιούργησαν ένα video με τα κατορθώματα του διεθνούς ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα, όπως αγωνίστηκε τους τελευταίους μήνες ως δανεικός από την Πόρτο.

Happy birthday Sergio #Oliveira! #Bday #wishes #PAOKFamily

Watch the full special video by @Dugout here: https://t.co/CFvUXiOg4R pic.twitter.com/uELDyFhzB0

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 2 Ιουνίου 2019