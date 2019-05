Digital Brand of the Year o ΠΑΟΚ

Πρωταθλητής εντός γηπέδου, πρωταθλητής κι εκτός γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ κατέκτησε και το βραβείο του Digital Brand of the Year στα Digital Media Awards, τη μεγαλύτερη εγχώρια διοργάνωση στον ψηφιακό τομέα, στην οποία συμμετέχουν πιο σημαντικά Media Agencies της Ελλάδας.

«Ο ΠΑΟΚ δεν είναι Digital Media Agency. Είναι μια ομάδα, μια οικογένεια που τολμά να σκέφτεται, να πειραματίζεται, να έχει φρέσκιες ιδέες, να τις εφαρμόζει, να σπάει στερεότυπα, να δημιουργεί. Να δημιουργεί πρωτογενές και πρωτότυπο περιεχόμενο, να δημιουργεί μια νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό ποδόσφαιρο και τα Media, να επιμένει σε πείσμα της προχειρότητας της εποχής να επενδύει στην ποιότητα. Κι όλα αυτά χάρη στην αμέριστη στήριξη της οικογένειας Σαββίδη και της διοίκησης του συλλόγου», δήλωσε ο New Media Director του ΠΑΟΚ, Παναγιώτης Αρωνιάδης.

Ο ΠΑΟΚ βραβεύτηκε για τις εξής ενέργειες του:

«PAOK FC Matchday Experience

Intergrated Reporting / Transmedia Storytelling

Bronze Award

H εμπειρία ενός ποδοσφαιρικού αγώνα στον ψηφιακό κόσμο. Η Matchday Experience του ΠΑΟΚ και η κάλυψη του γεγονότος μέσα από όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες.

The Big Picture

Best Photo Reporting / Storytelling

Silver Award

Ακόμα και στην εποχή της απόλυτης ταχύτητας, η ποιότητα της εικόνας ξεχωρίζει. Κι ο ΠΑΟΚ έχεις τις καλύτερες εικόνες χάρη στον Νίκο Βερβερίδη και τους υπόλοιπους συνεργάτες του. The Big Picture rules...

Transfer Deadline Day: The Video

Best Video Reporting / Storytelling

Gold Award

Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Πόρτο. Μια διεθνής παραγωγή με τη βοήθεια του Dugout για την παρουσίαση του Σέρτζιο Ολιβέιρα. Η οπτικοποίηση της κουλτούρας της Transfer Deadline Day κέρδισε το χρυσό κερδίζοντας την κατηγορία Best Video Reporting / Storytelling.

PAOK FC Official App

Best App (Smartphone or Tablet)

Gold Award

Σύγχρονη, εύχρηστη, υπόδειγμα design, η εφαρμογή του ΠΑΟΚ αναδείχτηκε η καλύτερη της Ελλάδας. Developed by Stonewave. Designed by Dimitris Papazoglou.

An interactive magazine cover

Best Home Page

Bronze Award

Άλλη μια διάκριση για το paokfc.gr που το 2016 είχε αναδειχτεί η καλύτερη στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά η ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ βραβεύτηκε για την αρχική της σελίδα.

Το "εξώφυλλο" του επίσημου site της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έλαβε εξαιρετικές κριτικές για την χρηστικότητα (Stonewave) και το design του (Designers United, Dimitris Papazoglou).

Turning Comment into content

Best Reader Interaction (Community Management / Messaging Services)

Gold Award

Ήταν ένα project πρότυπο στον τομέα του community management, που μάλιστα έφτασε σε σημείο να χρησιμοποιηθεί από την Barcelona, την Benfica, τη Manchester City ακόμα και το BBC. Το βίντεο παρουσίασης του Μίσιτς βρέθηκε στην κορυφή της κατηγορίας Best Reader Interaction (Community Management / Messaging Services).

Final 2018 - The Movie

Best Outstanding New Project / Product

Silver Award

Το πρώτο αθλητικό ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα παραγωγής μιας ομάδας. Μια παρακαταθήκη στην ιστορία που κέρδισε το κοινό. Το ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον περσινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας δεν άφησε ασυγκίνητη την κριτική επιτροπή.

A black and white culture

Best Use of Instagram

Silver Award

Σε ένα κόσμο εικόνας και χρωμάτων ο ΠΑΟΚ επέλεξε να πάει κόντρα στο ρεύμα και να κινηθεί... ασπρόμαυρα. Το προφίλ του Δικεφάλου στο Instagram και η ασπρόμαυρη κουλτούρα έχουν πλέον και βραβείο.

Digital Brand of the Year

ΠΑΟΚ

H τελετή των βραβείων ολοκληρώθηκε με τον Δικέφαλο να παραλαμβάνει το μεγάλο βραβείο για το κορυφαίο brand της χρονιάς. Οι κριτές επιβράβευσαν τον Δικέφαλο για την συνολική του παρουσία στον ψηφιακό κόσμο».

