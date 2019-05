Καρντόσο: «Βασιστείτε σε εμένα, εγώ βασίζομαι σε όλους εσάς» (pic)

Ο Πορτογάλος κόουτς ανακοινώθηκε για δύο χρόνια από την ΑΕΚ και την Πέμπτη ταξιδεύει για την Αθήνα για να παρουσιαστεί από τους κιτρινόμαυρους.

Μέσω των social media ο Καρντόσο, λίγο μετά την ανακοίνωσή του, έκανε και την πρώτη του δήλωση ως προπονητής της ΑΕΚ.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέβασε μια φωτογραφία από το πέταλο με τους οπαδούς της ΑΕΚ και έγραψε:

«Σήμερα είναι μια μέρα τεράστιας περηφάνιας για μένα. Σήμερα έγινα προπονητής της ΑΕΚ και γίνομαι μέρος της οικογένειας της ΑΕΚ. Η Ένωση αποτελεί την προέλευση αυτού του συλλόγου και είναι επίσης θεμελιώδης για το μέλλον μας. Βασιστείτε σε μένα, εγώ βασίζομαι σε όλους εσάς».

Today is a day of enormous pride for me. Today I become @AEK_FC_OFFICIAL head coach and join the #aekfamily! Union is in the origin of this club and it is also fundamental for our future. Count on me, I count on all of you! pic.twitter.com/p4mW9ddvN1

— Miguel Cardoso (@CoachMCardoso) May 28, 2019