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Ολυμπιακός: Το «αντίο» του Βαλμπουενά στην Φενέρ (pics)

Ολυμπιακός: Το «αντίο» του Βαλμπουενά στην Φενέρ (pics)

Ολυμπιακός: Το «αντίο» του Βαλμπουενά στην Φενέρ (pics)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά - που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό - αποχαιρέτησε τον κόσμο της Φενέρ δίνοντας το παρών στο κυριακάτικό της ματς.

Ο Βαλμπουενά ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο της Φενέρ. Μάλιστα οι Τούρκοι ανάρτησαν φωτογραφίες στο επίσημο twitter του συλλόγου.

 

 

Ο Γάλλος άσος αναμένεται μετά στην Αθήνα για να υπογράψει την Δευτέρα στον Ολυμπιακό και να κλείσει και τυπικά.

 

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