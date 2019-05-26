Ο Βαλμπουενά ευχαρίστησε θερμά τον κόσμο της Φενέρ. Μάλιστα οι Τούρκοι ανάρτησαν φωτογραφίες στο επίσημο twitter του συλλόγου.

Ο Γάλλος άσος αναμένεται μετά στην Αθήνα για να υπογράψει την Δευτέρα στον Ολυμπιακό και να κλείσει και τυπικά.

FLAŞ! Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile anlaşmaya varan #Valbuena, #Fenerbahçe - #Antalyaspor maçından önce Kadıköy'e çıktı ve sarı-lacivertli taraftarlar ile vedalaştı. pic.twitter.com/8Xw46CoIeI

— SPORBORD (@sporbord) May 26, 2019