Βαλμπουενά: «Το ταξίδι μου στη Φενέρμπαχτσε τελείωσε, ώρα να πω αντίο» (pics)

Μέσω social media αποφάσισε να αποχαιρετήσει την Κωνσταντινούπολη, τη Φενέρμπαχτσε και τους οπαδούς της ο Γάλλος εξτρέμ, που βρίσκεται μια «ανάσα» μακριά από τον Ολυμπιακό.

Αναρτώντας μια επιστολή προς τον σύλλογο και τους φίλους του, ο Βαλμπουενά, που αναμένεται την Κυριακή στην Ελλάδα, δήλωσε πως το ταξίδι στην Τουρκία ολοκληρώθηκε, ευχαριστώντας άπαντες για τη στήριξη και όσα έζησε.

Αναλυτικά:

«Το ταξίδι μου στα καναρίνια τελείωσε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθένα με τον οποίο συναντήθηκα αυτά τα δύο χρόνια στην ομάδα. Προπονητές, συμπαίκτες, εργαζόμενους και φίλους που συνάντησα εδώ. Ο καθένας με καλοσώρισε τόσο ζεστά εδώ και έκανε τα πάντα για να κάνει την παραμονή μου μοναδική. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων για τη φροντίδα και την ευγένεια που λάμβανα καθημερινά στην Κωνσταντινούπολη. Φυσικά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε από όλο τον κόσμο. Από την άφιξή μου στο αεροδρόμιο μέχρι σήμερα μου έδειξαν μια ασυνήθιστη στήριξη. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα ένιωσα το πάθος σε αυτό το μοναδικό κλαμπ. Στη διάρκεια αυτών των δύο σεζόν έζησα όλα τα συναισθήματα. Τα πάνω και τα κάτω. Από τον τίτλο μέχρι τις μεγάλες δυσκολίες στο πρωτάθλημα. Αυτή η σεζόν δεν αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες μιας μεγάλης ομάδας όπως η Φενέρμπαχτσε. Το ξέρουμε όλοι, το ξέρω κι εγώ. Σε κάθε στιγμή μπορούσα να νιώσω την αγάπη και τη στήριξη όλων εσάς των χιλιάδων οπαδών. Χάρη στη θέρμη σε όλες τις στιγμές, καταφέραμε να σιγουρέψουμε ότι η ομάδα παραμένει εκεί που ανήκει.

Η εμπειρία μου στη Φενέρμπαχτσε δεν είναι μόνο αυτές οι δύο ποδοσφαιρικές σεζόν, είναι πολλά περισσότερα από αυτό. Αυτά τα δύο χρόνια ήμουν μέλος μιας μεγάλης οικογένειας. Υιοθέτησα τις αξίες και πάντα έδωσα τα καλύτερα για να υπερασπιστώ τα χρώματά της. Το μόνο μου παράπονο είναι ότι δεν μπόρεσα να συνεισφέρω καλύτερα στη μεγάλη ιστορία της ομάδας, κερδίζοντας τίτλους που τόσο πολύ αξίζει.

Χάρη σε εσάς η Φενέρμπαχτσε είναι τώρα μέλος της δικής μου ιστορίας. Κάνατε κάθε εντός έδρας ματς τόσο ξεχωριστό και με σπρώξατε πιο ψηλά για να λάμψω. Σε όλους εσάς θα είμαι αιώνια ευγνώμων. Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή, σας ευχαριστώ που με στηρίξατε αυτά τα δύο χρόνια της ζωής μου. Σας ευχαριστώ γιατί με στηρίζετε πάντα. Είναι πικρό που λέω το αντίο. Δεν είναι ένα αντίο, χάρη σε όλους εσάς η Κωνσταντινούπολη και η Φενέρμπαχτσε θα έχουν ειδική θέση στην καρδιά μου. Περισσότερο από ποτέ είμαι υπερήφανος που φόρεσα αυτή τη φανέλα, τη δική μας φανέλα. Είμαι ευγνώμων σε αυτή τη μεγάλη ομάδα, στον πρόεδρο, στον προπονητή μου και στους συμπαίκτες μου. Χάρη στην υπερηφάνεια και την αιώνια στήριξη των οπαδών της πιστεύω ότι η Φενέρμπαχτσε θα είναι την επόμενη σεζόν εκεί που ανήκει και θα είμαι χαρούμενος να το βλέπω. Μην ξεχνάτε: Για εμένα η Κωνσταντινούπολη θα είναι κίτρινη και μπλε».

