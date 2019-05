Η πιο μεγάλη ώρα είναι... τώρα για τον ΟΦΗ, που μετά το 0-0 των Περιβολίων υποδέχεται τον Πλατανιά στο Γεντί Κουλέ με στόχο τη νίκη και την παραμονή στην πρώτη κατηγορία.

Στο κλίμα του αγώνα είναι και ο Άντζελο Παλυβός, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ και ανιψιός του ιδιοκτήτη, Μιχάλη Μπούση, που μέσω social media ανέφερε: «Το αυριανό παιχνίδι είναι τα πάντα! Ο ΟΦΗ θα παλέψει για να διατηρηθεί στη Super League 1 της επόμενης σεζόν! Ο νικητής τα παίρνει όλα».

Tomorrow is everything! @OFI_Crete will fight to secure its place in the @Super_League_GR for next season! Winner takes all #Ofi #Crete #football #superleaguegreece #Playoffs pic.twitter.com/eTjRWE8tZD

