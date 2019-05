ΟΦΗ: Μέσα ο Φερέιρα, έξω ο Μιχόγεβιτς στον «τελικό» με Πλατανιά

Η αποστολή του @oficrete για τον αγώνα ρεβάνς με τον @plataniasfc (22/5)______ Our squad list for the game against Platanias FC #ofiplat #oficrete #ofifc #oficretefc #superleaguegreece #superleague #crete #greece #football

A post shared by OFI Crete F.C. (@oficrete) on May 21, 2019 at 2:36am PDT