Στο τραπέζι υπήρχαν - όπως έχετε διαβάσει το τελευταίο διάστημα και στο Gazzetta - και παραμένουν δύο προτάσεις για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος της Super League 1. Η μία εκ μέρους του Λυσσάνδρου και της ΑΕΚ που έδειχνε επικρατέστερη και η άλλη με play off και play out.

Ο ΠΑΟΚ από μέρους του δεν δείχνει να συμφωνεί με τα play off ενώ ο Ολυμπιακός το συζητούσε. Προφανώς και στα play off και play out θα κρίνονταν και τίτλος και αντίστοιχα ο υποβιβασμός. Από την άλλη το πρότζεκτ για 3 γύρους στην Super League 1 θα έχει έναν ενδιάμεσο γύρο (σ.σ. μεταξύ α' και γ' γύρου).

Πρόκειται για έναν γύρο που θα καθορίζεται από τη βαθμολογία του πρώτου γύρου. Σαν ένα μίνι πρωτάθλημα δηλαδή. Ο ενδιάμεσος γύρος θα τοποθετείται το διάστημα Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου με 2 ομίλους των 7 ομάδων. Στον έναν όμιλο θα είναι οι μονές ομάδες, δηλαδή 1ος του α' γύρου - 3ος - 5ος και ούτω καθεξής και στον β' οι ζυγοί αριθμοί.