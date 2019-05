Δείτε πιο κάτω το σχετικό βίντεο του Ολυμπιακού για τον Σα...

Ο Ζοζέ Σα παρέμεινε ερυθρόλευκος! / @josesaoficial continues with the “red and white” family!#olympiacos #JoseSa #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/dWNI0sLqvp

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) May 15, 2019