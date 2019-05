Ομάρ για Τουρέ: «Τιμή που μάθαινα από σένα» (pic)

Μεταξύ όσων αποχαιρέτησαν τον Γιάγια Τουρέ που... κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ήταν και ο Ομάρ Ελαμπντελαουί.

Ο άσος του Ολυμπιακού, έγραψε στο twitter: «Ήταν τιμή μου να σε παρακολουθώ και να μαθαίνω από εσένα σαν νεαρός ποδοσφαιριστής στην Μάντσεστερ Σίτι. Ήταν επίσης χαρά μου να μοιράζομαι μαζί σου τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Εύχομαι τα καλύτερα για την απόσυρσή σου Θρύλε».

It was an honour to have watched and learned from you as a young player at Man City and an pleasure to have shared the dressing room with you at Olympiacos. All the best for your retirement legend. pic.twitter.com/QRomVAFGzn

