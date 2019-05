ΑΕΛ: Ο Φέστα εξήγησε με email τους λόγους παραίτησής του και ο Κούγιας την αποδέχτηκε

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Μετά την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ στις 10:30 πμ σήμερα, ο κ. Τζιανλούκα Φέστα απέστειλε προς τον κ. Αλέξη Κούγιαemail στην αγγλική γλώσσα με το οποίο του εξήγησε επακριβώς τους προσωπικούς λόγους για τους οποίους αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση του προπονητού της ομάδος μας.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει για λόγους δεοντολογίας το περιεχόμενο του email ούτε να δημοσιοποιήσει αυτούσιο το κείμενο και για να κλείσει οριστικά το θέμα και για να μην μένει κανένα περιθώριο παρερμηνειών, δημοσιοποιεί το email το οποίο απέστειλε σε απάντηση ο κ. Κούγιας.

Δημοσιοποιούμε το πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και τη μετάφραση του.

Κατόπιν αυτής της εξελίξεως η ΠΑΕ ΑΕΛ αποδέχεται την παραίτηση του κ. Φέστα και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία νομική εξέλιξη στο θέμα, καθώς αυτό θεωρείται λήξαν.

Dear Mr Festa,

I have received your email and I have studied it very carefully.

I would rather being told personally everything you have written to me, instead of finding out our common future in AEL FC either through press interviews or through letters.

I assure you that there would be no problem whatsoever, if you had told me personally everything you write in your today’s email.

I also value my children above everything in my life, because I have no family.

I consider with great respect and understanding everything you have written and I declare that there is going to be no problem whatsoever, as long as this is the real cause for your leaving and not something else that will be revealed in the future.

I am informed that there is not even one salary overdue for the period of your employment, but I am willing to immediately cover any difference that might ensue.

I look forward to hosting you whenever you want and I will try to visit you in Sardinia whenever I find the time.

I wish you all the best in your life and your training career.

With love and respect

Alexios Kougias

PS. I want you to know that in this short period of our cooperation as it developed, we could have achieved great things for AEL FC.

Αγαπητέ κ. Φέστα,

Έλαβα το email σου και το μελέτησα προσεκτικά.

Θα προτιμούσα να μου είχες πει προσωπικά όλα όσα μου έγραψες και να μη μάθαινα το κοινό μας μέλλον στην ΑΕΛ είτε μέσω συνεντεύξεων είτε μέσων επιστολών.

Σε διαβεβαιώνω ότι δεν θα είχε υπάρξει κανένα πρόβλημα, αν μου είχες πει προσωπικά όλα όσα έγραψες στο σημερινό σου email.

Κι εγώ στη ζωή μου πάνω από οτιδήποτε έχω τα παιδιά μου, επειδή δεν έχω οικογένεια.

Αναλογίζομαι με μεγάλο σεβασμό και κατανόηση όλα όσα μου έγραψες και σου δηλώνω ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα από εδώ και στο εξής, αρκεί να είναι αυτή η πραγματική αιτία για την φυγή σου και όχι κάτι άλλο, το οποίο θα αποκαλυφθεί στο μέλλον.

Πληροφορούμαι ότι δεν είσαι ούτε έναν μήνα υπερήμερος στη μισθοδοσία σου για την περίοδο απασχόλησης σου, αλλά είμαι πρόθυμος να καλύψω άμεσα κάθε διαφορά που πιθανόν προκύψει.

Ανυπομονώ να σε φιλοξενήσω όποτε το επιθυμείς και θα προσπαθήσω να σε επισκεφθώ στην Σαρδηνία όταν βρω χρόνο.

Σου εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου και στην καριέρα σου ως προπονητής.

Με αγάπη και σεβασμό,

Αλέξιος Κούγιας

Υ. Γ. Θέλω να γνωρίζεις ότι συνεργαζόμενοι όπως συνεργαστήκαμε σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, θα μπορούσαμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα στην ΑΕΛ».