Όταν η Άρσεναλ του Αρσέν Βενγκέρ κατακτούσε αήττητη το πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ, την σεζόν 2003-04, λανσάροντας τον τίτλο «The Invincibles», ο Τσούμπα Άκπομ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες των «κανονιέρηδων» στα προάστια του Βόρειου Λονδίνου.Τώρα, είναι Πρωταθλητής και αήττητος με τον ΠΑΟΚ!

Ο Άγγλος φορ, που μερικά χρόνια αργότερα κέρδισε, έστω για λίγο, την εκτίμηση του Αλσατού τεχνικού και μια θέση στο ρόστερ της πρώτης ομάδας, πρόλαβε να δει την παρέα του Τιερί Ανρί να κατακτά αήττητη το πρωτάθλημα στην Αγγλία την σεζόν 2003-04 και να παραμένει η μοναδική ομάδα στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ που το έχει καταφέρει!

Οι ακαδημίες της Άρσεναλ έστειλαν τα συγχαρητήρια τους, μέσω του επίσημου λογαριασμού τους στο twitter, στον Τσούμπα Άκπομ.

Από την πλευρά του ο 23χρονος επιθετικός, που σκόραρε στο τελευταίο ματς του πρωταθλήματος φτάνοντας τα έξι γκολ, στάθηκε στην αξία που έχει αυτό το αήττητο πρωτάθλημα.

«Μια ξεχωριστή μέρα για την ιστορία του ΠΑΟΚ!

Μετά από χρόνια αναμονής, δεν είμαστε μόνο πρωταθλητές αλλά και Αήττητοι και η καλύτερη ομάδα στην ιστορία της Ελλάδας!

Τώρα στο τελικό Κύπελλο την επόμενη εβδομάδα...», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter.

26-4-0 THE INVINCIBLES

A special day for the history of PAOK!

After years of waiting , we are not only Champions but also Invincibles and the best team in Greek history !

Now onto the cup final next week .... @PAOK_FC pic.twitter.com/SmIlie5eSm

— Chuba Akpom (@cakpom) 5 Μαΐου 2019