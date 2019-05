Σχήμα με εκπλήξεις από τον Μαρτίνς για το ΑΕΛ - Ολυμπιακός αλλά και αλλαγή σχηματισμού ως εξής: κάτω από τα γκολπόστ θα είναι ο Λοντίγκιν και τριάδα άμυνας με Μεριά, Αβραάμ Παπαδόπουλο και Σισέ. Στις δύο πτέρυγες θα είναι οι Ελαμπντελαουί και Τσιμίκας. Στον άξονα οι Καμαρά, Ανδρούτσος με τον Νάτχο μπροστά τους & στην επίθεση οι Σολδάνο και Χασάν.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ! / The line-up for today's match against AEL FC! #Οlympiacos #Slgr #AELOLY #LineUp pic.twitter.com/Z6yvDJkhyF

