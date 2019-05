Στην αποστολή με την ΑΕΛ θα είναι ο Τοροσίδης με τον Αβραάμ, όπως και ο πιτσιρικάς Μαρτίνης αλλά όχι ο Σα. Ήταν αναμενόμενο να πάρει ευκαιρία ξανά ο Λοντίγκιν. Ως γνωστόν εκτός πλάνων λόγω καρτών είναι οι Γκιγιέρμε και Ποντένσε. Εκτός θα είναι και ο Βούκοβιτς.

Η αποστολή:

Κίπερ: Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν

Μπακ: Ομάρ, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Αβραάμ, Τοροσίδης, Μαρτίνης και Σισέ

Χαφ: Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Μασούρας και Ντίας

Επιθετικοί: Γκερέρο, Χασάν και Σολδάνο

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ. / The squad players selected ahead of the match against AEL FC. #olympiacos #slgr # AELOLY #squadlist pic.twitter.com/4ljdw1Z2z4

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) May 4, 2019