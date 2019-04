Ο «Guardian» για το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ (vid)

Νάπολι - Αταλάντα με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

«Χιλιάδες υποστηρικτές του ΠΑΟΚ ξεχύθηκαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα Ελλάδας μετά από 34 χρόνια», έγραψε ο «Guardian» στην δημοσίευση που έκανε για την επιτυχία του «Δικεφάλου», συνομιλώντας με φίλους της ομάδας στη Θεσσαλονίκη και μεταδίδοντας εικόνες από τη φιέστα και τους πανηγυρισμούς στον Λευκό Πύργο.

Thousands of PAOK fans poured onto the streets of the northern Greek port city of Thessaloniki to celebrate their first league title in 34 years pic.twitter.com/VuvIm7MHSk

— Guardian sport (@guardian_sport) 22 Απριλίου 2019