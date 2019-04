Η FIFA για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ! (vid)

Στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter η Παγκόσμια Ομοσπονδία ποδοσφαίρου σχολίασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ και στάθηκε στην αήττητη πορεία της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου

«Όταν κατακτάς τον τίτλο στο πρωτάθλημα στη χώρα σου μετά από 34 χρόνια και παραμένεις ακόμη αήττητος. #MondayΜotivation από τον ΠΑΟΚ", αναφέρει το σχετικό ποστάρισμα της FIFA, που συνοδεύεται από ένα βίντεο με τους πανηγυρισμούς των «ασπρόμαυρων» στα αποδυτήρια της Τούμπας.

When you clinch your domestic title for the first time in 34 years

And you're still unbeaten in that league campaign#MondayMotivation brought to you by @PAOK_FCpic.twitter.com/gbfBlYiaY7

— FIFA.com (@FIFAcom) 22 Απριλίου 2019