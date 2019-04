Το συγκινητικό βίντεο του ΠΑΟΚ για Βιεϊρίνια: «Είναι η χρονιά σου»! (vid)

Ο τραυματισμός του Αντρέ Βιεϊρίνια έχει συγκλονίσει το σύνολο της «ασπρόμαυρης» οικογένειας και σήμερα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το τμήμα Νέων Μέσων έστειλε το δικό της μήνυμα προς τον Πορτογάλο αρχηγό, με ένα εντυπωσιακό και άκρως συγκινητικό βίντεο, στο οποίο δημοσιεύονται εικόνες από τις πρώτες δύσκολες ώρες του τραυματισμού του στη Λάρισα.

«Είναι η χρονιά σου. Και θα είμαστε δίπλα σου ως το τέλος. Μείνε δυνατός, Αντρέ», γράφει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

It's your season. And we stand next to you all the way. Stay Strong Andre #TheLeader #PAOK #PAOKfamily pic.twitter.com/SCbZ7eUiK7

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 16 Απριλίου 2019