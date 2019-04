Ολυμπιακός: Πάνω από 100.000 subscribers και τιμητική διάκριση από τo Youtube (pic)

Πάνω από 100.000 εγγεγραμμένοι χρήστες μετρά ο λογαριασμό του Ολυμπιακού στο Youtube.

Οι «ερυθρόλευκοι«, τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει άλματα στα social media και φυσικά η ναυαρχίδα του συλλόγου είναι η σελίδα στο facebook, στην οποία έχουν πατήσει «like» 902.000 χρήστες.

Ευχαριστούμε το YouTube γι’ αυτό το υπέροχο βραβείο! Πάνω από 100.000 εγγεγραμμένοι χρήστες και συνεχίζουμε! / Thank you @YouTube for this great prize! More than 100.000 subscribers and we continue to film!#olympiacos #ThankYou #Youtube #subscribers #award pic.twitter.com/v1w1sRxRpc

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) April 16, 2019