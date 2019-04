Το υπέροχο Σαββατοκύριακο του ΟΦΗ! (pic)

Πέρασε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο για την οικογένεια του ΟΦΗ! Η ανδρική ομάδα βόλει προβιβάσθηκε στην Α1 για πρώτη φορά στην ιστορία της! Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία και η γυναικεία ομάδα μπάσκετ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Κρήτης! Την ίδια στιγμή, η ανδρική ομάδα μπάσκετ βρίσκεται "αγκαλιά" με την άνοδο στη Β' Εθνική! Είμαστε περήφανοι για όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες της ομάδας μας! Τα καλύτερα έρχονται... #ofifamily #oficrete #ofifc #ofi #oficretefc

