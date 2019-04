Χωρίς Μπουχαλάκη, με Νάτχο και Αβραάμ κόντρα στην Ξάνθη ο Ολυμπιακός

Με 21 παίκτες κατάρτισε την αποστολή των «ερυθρόλευκων» για το παιχνίδι της 28ης αγωνιστικής με τους Ακρίτες ο Πορτογάλος τεχνικός, στην τελευταία εντός έδρας «παράσταση» της ομάδας του για τη φετινή σεζόν.

Σε αυτή δεν βρίσκεται ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, που έμεινε εκτός για λόγους τακτικής. Αντίθετα επέστρεψαν οι Ρόντερικ Μιράντα και Μπίμπαρς Νάτχο, που δεν ταξίδεψαν στο Αγρίνιο την προηγούμενη εβδομάδα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν, Σα, Ελαμπντελαουί, Μεριά, Τσιμίκας, Μιράντα, Βούκοβιτς, Παπαδόπουλος, Σισέ, Καμαρά, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Γκιλιέρμε, Μασούρας, Ντίας, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν, Σολδάνο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ξάνθη. / The squad players selected ahead of the match against Xanthi FC. #olympiacos #slgr #OLYXAN #squadlist pic.twitter.com/SP1142bwvD

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 13 Απριλίου 2019