Η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναιτωλικό θα είναι ως εξής: Σα, Ομάρ Ελαμπντελαουί, Μεριά, Σισέ, Τσιμίκας, Γκιγιέρμε, Μπουχαλάκης, Μασούρας, Ποντένσε, Φορτούνης και Χασάν. Σε σχέση με το τελευταίο διάστημα οι αλλαγές είναι Τσιμίκας αντί του Κούτρη και Χασάν στην θέση του Γκερέρο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό! / The line-up for today's match against Panetolikos FC!#Οlympiacos #Slgr #PANOLY #LineUp pic.twitter.com/UVgF4PubFH

