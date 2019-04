Το «ευχαριστώ» του Μόρα σε Πανιώνιο και Panthers (pic)

Αυτήν την στιγμή θα κρατήσω από το χθεσινό παιχνίδι . Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους @panthersclub1983 για την πρωτοβουλία να σηκώσουν το πανό του σωματείου @savemoras και να δώσουν το μήνυμα : Γίνε δότης μυελού των οστών .!!! Όταν ο αθλητισμός ενώνει δυο ομάδες και αφήνει στην άκρη οποιαδήποτε αντιπαλότητα μπορεί να υπάρχει κατά την διάρκεια ενός αγώνα!!! Respect @panionios_fc @panthersclub1983

