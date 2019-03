Το ποδοσφαιρικά παράλογο με τον Βρουσάϊ…

Είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα από το φιλικό Σλοβακίας-Ελλάδας 4-3 στις Εθνικές ομάδες των Ελπίδων.

Ακούει κάποιος ότι έβαλε δύο γκολ ο Καμπετσής κι ένα ο Λημνιός και ίσως να θεωρεί ότι αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές του αγώνα, από την ελληνική ομάδα. Στην πραγματικότητα, ο Βρουσάϊ ήταν ο μακράν πρώτος που έκανε τη διαφορά! Το παιδί αυτό έφτιαξε και τα τρία γκολ της ελληνικής -21!

Στο πρώτο γκολ έφυγε κατά μέτωπο από τον άξονα και την κατάλληλη στιγμή έκοψε την μπάλα, βγάζοντας τον Καμπετσή φάτσα με τον αντίπαλο γκολκίπερ.

Στο δεύτερο γκολ κινήθηκε από θέση αριστερού εξτρέμ και με σέντρα ακριβείας έδωσε τη δυνατότητα στον φορ του ΠΑΟ να σκοράρει με καλά ζυγισμένη κεφαλιά.

Στο τρίτο γκολ κινήθηκε από θέση δεξιού εξτρέμ και η σέντρα του μπέρδεψε την αντίπαλη άμυνα κι έτσι από την παρεμβολή του Καμπετσή ο Λημνιός σκόραρε από πραγματικά δύσκολη θέση.

Ο Βρουσάϊ είναι προφανές ότι πηγαίνοντας στην Ολλανδία, ως δανεικός στη Βίλεμ, βρήκε τον εαυτό του. Δεν ξέρω αν ο ίδιος ήταν αγχωμένος στον Ολυμπιακό η, αν ήταν λάθος του Ολυμπιακού που δεν του έδωσε στο πρώτο μισό της σεζόν την ευκαιρία να παίξει πραγματικά, σε κάποια συνεχόμενα παιχνίδια (παρά μόνο σε τρία ματς Κυπέλλου και σε τρία 20λεπτα, ένα στο πρωτάθλημα και δύο στην Ευρώπη).

Ξέρω όμως ότι βλέποντας τον Βρουσάϊ να διαπρέπει στην Ολλανδία, έχοντας ήδη παίξει κόντρα σε δυνατές ομάδες όπως Φέγενορντ, ΑΖ, Φίτεσε, Ουτρέχτη, δηλαδή της πρώτης εξάδας της βαθμολογίας, κι έχοντας στο ενεργητικό του τρία γκολ και τρεις ασίστ, είναι ποδοσφαιρικά παράλογο να έχει πάρει ο (δανεικός από τη Βιγιαρεάλ) Ναουέλ στο πρώτο μισό της σεζόν με τον Ολυμπιακό 11 παιχνίδια βασικός (με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ με την Παναχαϊκή και τα δύο) κι ο Βρουσάϊ, που ανήκει στον Ολυμπιακό, να έχει πάρει τρία ματς βασικός κι αυτά μόνο στο Κύπελλο κι άλλα τρία αλλαγή.

Παρεμπιπτόντως, ο Ναουέλ, που όντως έπρεπε να πάρει κάποιες ευκαιρίες στην αρχή για να κριθεί αλλά μάλλον γρήγορα είδαμε τι μπορούσε να (μην) δώσει, έχει αυτή την στιγμή μόλις πέντε συμμετοχές στη Β’ κατηγορία της Ισπανίας με την Ντεπορτίβο (δύο βασικός και τρεις αλλαγή), χωρίς γκολ η, ασίστ, ο δε Βρουσάϊ «πετάει» στην Ολλανδία και υπάρχουν στιγμές που οι αντίπαλοι του τον κόβουν μόνο με φάουλ, παίρνοντας έτσι τη μία κίτρινη κάρτα μετά την άλλη…

Κι αν το παιδί συνεχίσει έτσι στα παιχνίδια με Άγιαξ και ΠΣΒ και στον τελικό με τον Άγιαξ, πραγματικά θα εκτοξεύσει την αξία του…

Άσχετο: ταινία για σήμερα, The Sense of an Ending (18.30) στην CosmoteCinema 1