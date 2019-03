Το μήνυμα του ΠΑΟΚ κατά του ρατσισμού (vid)

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ δείχνει για μία ακόμη φορά το κοινωνικό της πρόσωπο στηρίζοντας και συμμετέχοντας στην καμπάνια κατά του ρατσισμού, με κεντρικό μήνυμα: «More than a football».

Μια ξεχωριστή καμπάνια, με ομάδες και προσωπικότητες από το χώρο του ποδοσφαίρου, που πιστεύουν και προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα κατά του ρατσισμού σε κάθε γωνιά του κόσμου, χάρη στην έντονη δράση και επιρροή τους στις κοινωνίες.

#PAOK proudly supports and participates in @eumorethanagame campaign to pass on the message of #MoreThanFootball pic.twitter.com/aIqRV2siXr

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 19 Μαρτίου 2019